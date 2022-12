Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG gab am Morgen ihre Halbjahreszahlen 2022 bekannt - das Ergebnis war fast ausgeglichen. Nach HGB-Rechnungslegung hat PREOS in den ersten sechs Monaten 2022 einen Umsatz von 0,039 Mio. EUR erzielt, was dem Wert im ersten Halbjahr 2021 entspricht. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich im ersten Halbjahr auf 0,03 Mio. EUR nach einem von 0,8 Mio. EUR ...

