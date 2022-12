DJ Europäischer Gaspreis weiter im Sinkflug

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preis für europäisches Gas fällt immer weiter. Nachdem er zuletzt bereits auf den niedrigsten Stand seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar gefallen war, verbilligt er sich am letzten Handelstag des Jahres 2022 nochmals drastisch. Am virtuellen Handelspunkt TTF in den Niederlanden geht es um weitere 14,5 Prozent nach unten auf 73,20 Euro je Megawattstunde.

Hintergrund sind laut Marktbeobachtern die weiter extrem gut gefüllten Gaslager. Hinzu kommt die vergleichsweise milde Witterung mit Temperaturprognosen für den Jahreswechsel von fast 20 Grad.

Kurz nach Beginn des Krieges hatte der Gaspreis zunächst kurz 160 Euro erreicht, ehe er wieder etwas zurückkam, um dann aber Ende August mit dem faktischen Ende der Gaslieferungen aus Russland nach Westeuropa in der Spitze bis auf knapp 330 Euro nach oben zu schießen.

December 30, 2022 11:27 ET (16:27 GMT)

