FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Schweiz und USA bleiben die Börsen geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:32)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.793,62 -1,5% -11,7% Stoxx50 3.651,83 -1,3% -4,4% DAX 13.923,59 -1,1% -12,4% FTSE 7.451,74 -0,8% +1,7% CAC 6.473,76 -1,5% -9,5% DJIA 33.030,83 -0,6% -9,1% S&P-500 3.822,24 -0,7% -19,8% Nasdaq-Comp. 10.392,83 -0,8% -33,6% Nasdaq-100 10.859,42 -0,8% -33,5% Nikkei-225 26.094,50 +0,0% -9,4% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,79 -137

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,26 78,40 +1,1% +0,86 +15,3% Brent/ICE 84,58 83,46 +1,3% +1,12 +17,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 72,75 85,67 -15,1% -12,92 +31,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.820,40 1.810,50 +0,5% +9,90 -0,5% Silber (Spot) 23,87 23,98 -0,4% -0,11 +2,4% Platin (Spot) 1.066,45 1.056,85 +0,9% +9,60 +9,9% Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,4% -0,02 -13,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Während sich bei den Ölpreisen kaum etwas tat, gaben die Gaspreise in Europa und auch in den USA weiter nach, insbesondere in Europa mit rund 14 Prozent. Hintergrund sind volle Gasspeicher und die für die Jahreszeit milde Witterung. Auch in den USA gehen die Temperaturen nach dem jüngsten Kälteeinbruch längst wieder deutlich nach oben, so dass nun sogar in einigen Gebieten Überschwemmungen als Folge des Tauwetters drohen.

FINANZMARKT USA

Leichter - Nach dem überraschend kräftigen Plus vom Vortag kommen die Kurse wieder etwas zurück. Die Aufwärtsbewegung hatten Händler unter anderem als technische Gegenbewegung bewertet auf die zuletzt deutlichen Verluste, aber auch im Rückblick auf ein Börsenjahr, das beispielsweise dem S&P-500-Index ein Minus von 19 Prozent bescherte und zugleich den Anleihen ein historisch schlechtes. Laut den Vermögensexperten von HQ Trust war es das schlechteste seit 97 Jahren, andere Marktteilnehmer sprechen vom schlechtesten jemals. Unter den Einzelwerten können Merck nicht davon profitieren, dass der US-Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer ist zwar bereits zugelassen, soll aber knapp sein. Merck verlieren 0,5 Prozent, Pfizer geben 0,9 Prozent ab. Mit einem Kurssprung von 21 Prozent zeigen sich Sesen Bio auf Nasdaq.com. Der Entwickler von Fusionsprotein-Medikamenten verdreifacht annähernd seine Sonderdividende, die die Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen. Futu (-30%) und Up Fintech (-29%) stürzen ab. Die beiden Unternehmen sollen ohne Genehmigung des chinesischen Regulierers grenzüberschreitende Transaktionen für chinesische Investoren getätigt haben.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Spekulationen über eine mögliche neue Infektionswelle nach den Lockerungen der Coronaregeln in China, Wachstumssorgen und die aggressive Zinspolitik der Notenbanken drückten am letzten Handelstag des Jahres auf die Stimmung. Dazu kamen deutlich steigende Marktzinsen mit Blick auf den anhaltend aggressiven Zinserhöhungskurs der Notenbanken. Der weitere massive Rückgang des europäischen Gaspreises bot keine Unterstützung. Das Börsenjahr 2022 einfach abzuhaken, empfahl Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von Robomarkets. Es könne eigentlich nur besser werden, meinte er. Die ersten sechs Monate des kommenden Jahres dürften aber schwierig bleiben, bevor eine erneute Wende in der Geldpolitik zum Einstieg veranlassen könnte. 2022 war ein historisch schlechtes Jahr - nicht nur für Aktien, sondern auch für Anleihen. Laut HQ Trust sind Jahre mit einer derart negativen Entwicklung von Aktien und Anleihen äußerst selten. Seit 1926 gab es dies demnach nur sieben Mal. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg von -0,12 Prozent zu Jahresbeginn auf zuletzt knapp über 2,56 Prozent, parallel knickte der Euro-Stoxx-50 auf Jahressicht um knapp 12 Prozent ein. Der DAX gab um gut 12 Prozent nach. Der Stoxx-50 beendete das Jahr wegen des hohen Anteils an Rohstoffaktien mit einem Rückgang um nur gut 4 Prozent. Wenig überraschend litten zinssensible Sektoren besonders unter der Entwicklung - allen voran Immobilien- und Technologiewerte. Europäische Immobilienwerte büßten im auf Jahressicht gut 40 Prozent ein, der Subindex der europäischen Technikaktien fast 30 Prozent. Klare Gewinnerbranche war 2022 dank der Energiekrise der Öl- und Gassektor, der extrem von den teils regelrecht explodierenden Rohstoffpreisen profitierte. Der Subindex verbesserte sich um gut 25 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0703 +0,4% 1,0642 1,0661 -5,9% EUR/JPY 140,59 -0,9% 141,12 142,12 +7,4% EUR/CHF 0,9878 +0,4% 0,9834 1,0824 -4,8% EUR/GBP 0,8859 +0,2% 0,8838 0,8841 +5,4% USD/JPY 131,34 -1,3% 132,51 133,33 +14,1% GBP/USD 1,2082 +0,2% 1,2038 1,2059 -10,7% USD/CNH (Offshore) 6,9196 -0,8% 6,9642 6,9799 +8,9% Bitcoin BTC/USD 16.526,36 -0,5% 16.545,14 16.629,12 -64,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Während der Dollar in der Breite zum Jahresausklang knapp behauptet tendierte - der Dollarindex gab minimal nach -, zeigte sich der Yen stark. Er zog sowohl zum Dollar wie zum Euro um gut 0,7 Prozent an. Nachdem die japanische Notenbank zuletzt ein erstes zaghaftes Signal einer strafferen Geldpolitik gesendet hatte, könnten hier Anleger darauf spekulieren, dass sie diesen Weg intensiviert, zumal auch in Japan die Inflation klar über dem Ziel der Notenbank liegt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Rückenwind kam von der Wall Street, wo die Kurse am Donnerstag in einer Erholungsbewegung kräftig zugelegt hatten. Der japanische Nikkei-225-Index beendete 2022 mit einer Jahresbilanz von minus 9,4 Prozent. Für den Composite-Index in Schanghai stand unter dem Strich sogar ein Minus von rund 15 Prozent, wobei hier zusätzlich die strengen pandemiebedingten Einschränkungen in China belasteten. Dass das chinesische Finanzministerium am Donnerstag höhere Investitionen in den technischen Fortschritt angekündigt hatte, um die heimische Wirtschaft anzukurbeln, verpuffte am letzten Handelstag des Jahres weitgehend. Das Jahresminus von 14 Prozent des HSI in Hongkong ging vor allem auf das Konto des Immobiliensektors (-44%) und der Technologiewerte (-26%). Sydney (+0,3%) hielt sich mit einem Jahresminus von 5,5 Prozent noch vergleichsweise gut. Die südkoreanische Börse war wegen eines Feiertags zum Jahreswechsel schon geschlossen. Hier summierten sich die Jahresverluste auf über 25 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 07.30 UHR

ENERGIEKONTOR

hat einen Windpark im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen an den dänischen Investor Difko verkauft. Finanzielle Details des Verkaufs nannten die Unternehmen nicht.

MERCK & CO

hat von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für das Covid-19-Medikament Molnupiravir erhalten. China hat bereits das Virostatikum Paxlovid des Merck-Rivalen Pfizer zugelassen, das Berichten zufolge knapp ist.

