DJ PTA-Adhoc: Dr. Bock Industries AG: RGT Bulgaria EOOD: Insolvenzantrag gestellt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Auetal-Rolfshagen (pta/30.12.2022/19:00) - Auetal, 30. Dezember 2022. Der Vorstand der Dr. Bock Industries AG teilt mit, dass die Geschäftsführung der Ready Garment Technology Bulgaria EOOD - eine 100%ige Tochtergesellschaft der Dr. Bock Industries AG - in Abstimmung mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Dr. Bock Industries AG für die Ready Garment Technology Bulgaria EOOD vor dem zuständigen Gericht in Bulgarien am 30.12.2022 die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat.

Weitere Kundenverluste im bestehenden und für das kommende Jahr und die weiterhin hohen Kosten etwa für Energie und chemische Hilfsmittel im Produktionsprozess haben diesen Schritt der Geschäftsführung von Ready Garment Technology Bulgaria EOOD unvermeidlich gemacht.

Für die notwendigen Verhandlungen mit den Kreditoren werden die Geschäftsführung der Ready Garment Technology Bulgaria EOOD und der Vorstand der Dr. Bock Industries AG von einer erfahrenen lokalen Rechtsanwältin in Bulgarien unterstützt.

Das beantragte Insolvenzverfahren wird auch zu erheblichen Ergebnisbelastungen bei der Dr. Bock Industries AG führen. Dazu wird die Gesellschaft mit einer weiteren Ad hoc-Meldung heute eine Gewinnwarnung mit einer reduzierten Ergebnisprognose veröffentlichen.

Der Vorstand

