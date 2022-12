SARNIA, Ontario("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen und zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in Rohstoffe und höherwertige Kraftstoffe, gibt heute bekannt, dass es bestimmten Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 2.075.000 Aktienoptionen (jeweils eine "Option") zum Erwerb von bis zu 2.075.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat (die "Gewährung"). Die Optionen können während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Preis von 1,00 $ pro Stammaktie ausgeübt werden. 1.775.000 Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag der Gewährung monatlich unverfallbar und 300.000 Optionen werden sofort unverfallbar.



Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem leitenden Angestellten des Unternehmens gemäß dem neuen Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens (der "Plan"), der den Aktionären auf der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens (die "Jahreshauptversammlung") zur Ratifizierung und Genehmigung vorgelegt werden wird, 150.000 Restricted Share Units ("RSUs") des Unternehmens zugeteilt hat (die "Zuteilung"). Jede RSU berechtigt nach Ablauf der Sperrfrist zum Erhalt einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens. Alle RSUs werden sofort am Tag der Zuteilung unverfallbar.

Alle 2.075.000 Optionen, die diesen Optionen zugrunde liegenden Stammaktien, 150.000 RSUs und die diesen RSUs zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag.

Keines der im Rahmen der Gewährung oder der Zuteilung erworbenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") registriert und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehört auch der Zeitplan für die Unverfallbarkeit der Aktienoptionen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören eine Änderung des Plans des Managements für die geplante Verwendung der Erlöse, ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.