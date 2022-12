Die wichtigsten amerikanischen Indizes haben am letzten Handelstag des Börsenjahres 2022 mit erneuten Verlusten ein schwaches Börsenjahr abgerundet. So schlecht schnitten die Börsen zuletzt zu Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahr 2008 ab. Besonders stark hat es in diesem Jahr die Tech-Werte erwischt.Am letzten Handelstag des Jahres büßte der Dow Jones 0,2 Prozent ein, der Nasdaq 100 gab um 0,1 Prozent nach. Im Fokus der Anleger stand einmal mehr das Papier von Tesla. Nach Wochen des Abverkaufs ...

