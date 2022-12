Elektroautos haben im Winter eine geringere Reichweite. Das ist seit vielen Jahren bekannt - und im Alltag meist völlig unproblematisch. Wenn es im Winter draußen kälter wird, brauchen Autos mehr Energie. Das war schon immer so - und das wissen auch alle, die jemals mit einen Diesel oder Benziner in den Skiurlaub gefahren sind. Unterschiedliche Untersuchungen kamen in den vergangenen Jahren zu dem Ergebnis, dass die Reichweitenverluste bei Verbrennern zwischen 10 und 25 Prozent liegen. Aber kaum jemand spricht darüber. Es ist einfach so - und man akzeptiert die Grundgesetze der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...