FuelCell Energy-Aktionäre dürften derzeit in Hochstimmung sein. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 4,12 Prozent. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich das Wertpapier an zwei der vier Sitzungen. So richtig herausragend war es für FuelCell Energy am Donnerstag mit einem Plus von 8,24 Prozent. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. So notiert der Kurs nur rund dreizehn über dem 4-Wochen-Tief. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...