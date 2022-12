Ganz eng wird es jetzt für CureVac-Aktionäre. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 7,95 Prozent weggebrochen. Insgesamt zwei der vier Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Dabei wurde es am Dienstag mit einem Minus von 12,64 Prozent so richtig fies. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund sechs Prozent entfernt. Bei 5,30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...