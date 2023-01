Meine schlechteste Aktie im Jahr 2022 muss ich wirklich nicht lange suchen. Es handelt sich dabei um Redfin (WKN: A2DU22), ein Unternehmen, dessen Börsenwert in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 88 % kollabiert ist. Seit den Rekordhochs liegt das Minus bei über 95 %, was wirklich eine in sich zusammengebrochene Investitionsthese darstellt. Die Bestandsaufnahme ist das eine, die Lektion daraus etwas anderes. Blicken wir darauf, was ich aus den letzten Wochen und Monaten von Redfin gelernt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...