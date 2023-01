NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Benedikt XVI.:

"Als "bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn" stellte sich Ratzinger vor, als er zum Papst gewählt wurde. Eine Arbeit, die er knapp acht Jahre leistete. Eine eher bleierne Zeit einer Kirche, die - das zeigte sich auch unter seinem zunächst veränderungsbereiten Nachfolger Franziskus - in ihrem Kern, dem Vatikan, von massiven Kräften der Beharrung geprägt wird. Sie sind offensichtlich so stark, dass auch Reformwillige dagegen schwer ankommen. Die gibt es allerdings vor allem in Deutschland, wo die Austrittswelle gerade die Katholiken trifft. Und wo die Ökumene trotz, nicht wegen Benedikt vorankam, von der Basis aus."/yyzz/DP/he