PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Forderung nach einem Böllerverbot:

"Ein komplettes Verbot wäre wohl gesellschaftlich kaum zu vermitteln. Selbst die Bitte, aufs Feuerwerk zu verzichten, um Haustiere zu schützen, zieht bei vielen nicht. Insofern gilt es, das umzusetzen, was bereits möglich ist - etwa die Einrichtung von besonderen Zonen, in denen Feuerwerk kontrolliert abgebrannt werden darf. Und zugleich die Einrichtung von mehr Bereichen, in denen es verboten ist. Das wäre ein Mittelweg, der die Knall-Wut vieler bändigen könnte."/yyzz/DP/he