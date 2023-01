Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann setzt bei der Energieversorgung der Wirtschaft in Zukunft vor allem auf Wasserstofftechnologien. Schließlich gilt Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Große Player wie Linde, aber auch Pure-Player wie die Elektrolyse-Spezialisten Nel oder ITM Power stehen in den Startlöchern."Wir müssen in Deutschland insgesamt einen sehr, sehr starken Fokus auf Wasserstoff legen", sagte der SPD-Politiker, der 2023 den Vorsitz der Energieministerkonferenz übernommen ...

