Am ersten Börsentag des neuen Jahres zeichnet sich für den DAX ein schwacher Auftakt ab. Etwa zwei Stunden vor dem Xetra-Start am Montag taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,36 Prozent niedriger auf 13.873 Punkte. Trotz der leichten Kursverluste dürfte der Handel aber ruhig starten, denn nachrichtlich hat die Tagesagenda zunächst wenig zu bieten.Auch von den Weltbörsen werden keine großen Impulse kommen, weil viele noch einen Tag pausieren. So auch die tonangebende Wall Street, die erst ...

