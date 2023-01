Wochenausblick - Start ins neue Jahr

Werbung



Ein turbulentes Börsenjahr 2022 liegt hinter uns. Im Gegensatz zum Gesamtjahr ging es an den Märkten letzte Woche ruhig zu. Wer als US-Staatsbürger seine Verluste aus Aktiengeschäften aus dem Jahr 2022 steuerlich geltend machen wollte, konnte dies noch bis zum vergangenen Donnerstag erledigen. Zu einem Abverkauf hat dies allerdings nicht geführt - im Gegenteil. Der S&P 500 schloss den 29.12.2022 exakt 1,75 % fester. Gespannt bleibt nun abzuwarten was uns das kommende Jahr bringt. Nächste Woche aber dürfte das Highlight aus Konjunktur-Sicht auf dem FOMC Sitzungsprotokoll liegen.



Montag

Zu Jahresbeginn erwartet uns der S&P Einkaufsmanagerindex für verarbeitendes Gewerbe aus mehreren EU-Ländern wie beispielsweise Italien und Spanien. Hierzulande erwarten wir den Amtsantritt des neuen Adidas Chefs Björn Gulden, welcher bisher als Puma-CEO fungierte. Weiterhin sind die Börsen in den USA geschlossen, wodurch der Handel auf verschiedene Basiswerte beeinflusst wird. en.





Dienstag

Am frühen Dienstag morgen tagt die Reserve Bank of Australia zu ihrer Zinssatzentscheidung. Im weiteren Tagesverlauf erwarten uns Arbeitsmarktdaten aus Deutschland zum Monat Dezember. Zudem veröffentlicht das Bundesamt für Statistik (Destatis) den harmonisierten Verbraucherpreisindex - dieser wird beispielsweise verwendet, um die Preisstabilität in der Eurozone zu bewerten.

Mittwoch

Am Mittwoch dürfte das Augenmerk vor allem auf dem Sitzungsprotokoll der FOMC liegen. Die FED tagte im Dezember und hob den Leitzinssatz um 50 Basispunkte an. Nun erwartet uns das gesamte Sitzungsprotokoll. Früher am Tag veröffentlicht Frankreich die vorläufigen Verbraucherpreise für den Monat Dezember, sowie einen Bericht zum Verbrauchervertrauen (ebenfalls Dezember). Aus Deutschland erwartet uns die Anzahl neu zugelassener PKW's im Dezember.

Donnerstag

Der Donnerstag verläuft eher ruhig. Doch für den Abend dürfen wir Sie auf ein besonderes Event hinweisen. Traditionell zum Jahresstart gibt Jörg Scherer, Leiter der Technischen Analyse seine Aussichten für das kommende Jahr zum Besten. Nehmen Sie einfach am kostenlosen Webinar teil - dieses findet über Zoom statt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Freitag

Den Abschluss der ersten Neujahrs-Woche bildet die Veröffentlichung der Verbraucherpreise sowie dem Bericht zum Verbrauchervertrauen (2. Veröffentlichung) im Dezember 2022 aus Europa und auch die deutschen Einzelhandelsumsätze werden veröffentlicht. Außerdem erwarten uns gegen 14:30 Uhr die Arbeitsmarktdaten aus den USA für den Dezember 2022.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?