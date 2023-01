DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien, Hongkong, Japan, Schweiz und USA bleiben die Börsen geschlossen.

DIENSTAG: In Japan ist die Börse geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie und im Dienstleistungssektor ist im Dezember auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 gesunken. Das verdeutlicht das Ausmaß der Probleme durch die Infektionswellen in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft seit dem Beschluss der Regierung, die drakonischen Null-Covid-Maßnahmen aufzugeben. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe verringerte sich auf 47,0 (November: 48,0) Punkte. Ökonomen hatten 47,5 prognostiziert. Ein PMI-Wert über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Deutlicher sank der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der den Dienstleistungssektor und die Bautätigkeit umfasst. Er sackte auf 41,6 (46,7) Punkte ab.

Chinas Fabriken kämpfen mit vorübergehendem Arbeitskräftemangel und Logistikengpässen, die die Lieferketten stören. Viele Experten erwarten, dass der landesweite Anstieg der Covid-19-Infektionen seinen Höhepunkt erst nach dem Ende des Mondneujahrsfestes Ende Januar erreichen wird.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 Keine Daten vorliegend E-Mini-Future Nasdaq-100 Keine Daten vorliegend Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.225,67 -0,5% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An vielen Aktienmärkten in Ostasien wie auch in Australien pausiert der Aktienhandel am ersten Werktag des neuen Jahres. Gehandelt wird am Montag in Seoul, wo die Tendenz nach einem positiven Start inzwischen leicht negativ ist. Unter den Einzelwerten zeigen sich Autowerte gegen die Tendenz fester, auch für Posco Chemical geht es nach oben. Als Bremser erweist sich dagegen das kräftige Minus von über 10 Prozent beim Kurs des staatlichen Energieversorgers Korea Electric Power.

US-NACHBÖRSE

Agrify machten einen Satz um gut 8 Prozent nach oben. Auslöser war die Mitteilung, dass Unternehmenschef Raymond Nobu Chang und andere Aktionäre nun größere Beteiligungen an dem Cannabis-Unternehmen halten. BGC Partners legten um 2,9 Prozent zu. Das Finanzdienstleistungsunternehmen erwartet Umsatz und bereinigtes Ergebnis vor Steuern für das vierte Quartal 2022 nun über dem mittleren Bereich der zuvor abgegebenen Prognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.147,25 -0,2% -73,55 -8,8% S&P-500 3.839,50 -0,3% -9,78 -19,4% Nasdaq-Comp. 10.466,48 -0,1% -11,61 -33,1% Nasdaq-100 10.939,76 -0,1% -11,29 -33,0% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 730 Mio 668 Mio Gewinner 1.400 2.629 Verlierer 1.714 525 unverändert 146 100

Etwas leichter - Bremsend wirkten deutlich steigende Renditen am Anleihemarkt. Das sehr schwieriges Börsenjahr 2022, das geprägt war von der Zinswende der großen Notenbanken vor dem Hintergrund der nach oben schießenden Inflation, bescherte dem S&P-500 ein Minus von 20 Prozent, dem Nasdaq-Composite sogar von 33 Prozent. Unter den Einzelwerten konnten am letzten Handelstag des Jahres Merck (+0,1%) nicht davon profitieren, dass der Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer (-0,2%) ist bereits zugelassen, soll aber knapp sein. Merck gewannen 0,1 Prozent, Pfizer gaben 0,2 Prozent ab. Apple gewannen 0,3 Prozent. Ein Bericht, wonach die Produktion der teureren iPhone-Modelle allmählich die Nachfrage einholt, weil die Produktionskapazität beim Fertiger Foxconn in China zumindest wieder auf 70 Prozent gestiegen sein soll, sorgte allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Mit einem Kurssprung von knapp 21 Prozent zeigten sich Sesen Bio auf Nasdaq.com. Der Entwickler von Fusionsprotein-Medikamenten verdreifacht annähernd seine Sonderdividende, die die Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen. Futu (-31%) und Up Fintech (-28,5%) stürzten ab. Die beiden Unternehmen sollen ohne Genehmigung des chinesischen Regulierers grenzüberschreitende Transaktionen für chinesische Investoren getätigt haben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,42 +5,4 4,37 369,0 5 Jahre 4,00 +6,1 3,94 274,4 7 Jahre 3,97 +5,3 3,91 252,8 10 Jahre 3,88 +5,9 3,82 236,8 30 Jahre 3,97 +6,9 3,90 207,0

Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen vor dem Hintergrund des intakten Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Dass der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago klar besser als erwartet ausfiel, nährte die Spekulation weiter steigender Zinsen tendenziell, wenngleich sich der Index noch deutlich im Kontraktion anzeigenden Bereich bewegt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0695 -0,0% 1,0697 1,0648 -0,1% EUR/JPY 140,07 +0,1% 139,96 141,05 -0,2% EUR/GBP 0,8863 +0,1% 0,8852 0,8839 +0,1% GBP/USD 1,2069 -0,1% 1,2085 1,2046 -0,2% USD/JPY 130,97 +0,1% 130,85 132,45 -0,1% USD/KRW 1.272,29 +0,8% 1.261,95 1.260,79 +0,8% USD/CNH 6,9255 +0,2% 6,9106 6,9661 +0,0% USD/HKD 7,8041 -0,1% 7,8097 7,7978 -0,1% AUD/USD 0,6808 -0,2% 0,6821 0,6784 -0,1% NZD/USD 0,6335 -0,2% 0,6349 0,6333 -0,3% Bitcoin BTC/USD 16.631,64 +0,2% 16.595,38 16.530,46 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte erneut leichter. Auf Jahresbasis wertete er 2022 zum Euro um rund 5 Prozent auf. Erst mit den sinkenden US-Inflationsraten seit Ende September gab er einen Teil seiner Gewinne wieder ab, auch weil die EZB zuletzt zinspolitisch aggressiver auftrat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL WTI/Nymex Keine Daten vorliegend Brent/ICE Keine Daten vorliegend YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten zum Jahresultimo deutlich zu um bis zu 3 Prozent, was in der Jahresbilanz 2022 ein Plus von knapp 7 Prozent bedeutet. Befördert wurde der Preisanstieg grundsätzlich vor allem durch den russischen Einmarsch in die Ukraine und den damit verbundenen Öllieferengpässen, wobei die Preise seit dem Jahreshoch im Juni wieder um rund 20 Prozent zurückkamen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,70 1.823,85 -0,0% -0,15 -0,1% Silber (Spot) 23,98 23,97 +0,0% +0,01 +0,0% Platin (Spot) 1.073,15 1.068,00 +0,5% +5,15 +0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Goldmarkt ging es zum Ultimo 2022 um 0,7 Prozent aufwärts. Auf Jahressicht bewegte sich der Preis der Feinunze Gold 2022 kaum mit einem Minus von 0,3 Prozent, gebremst vom starken Antieg der Renditen am Anleihemarkt, wodurch das zinslos gehaltene Edelmetall relativ an Attraktivität verliert.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

BRASILIEN

Der neue brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat am Sonntag sein Amt angetreten. Lula versprach, die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes zu stoppen. Brasilien brauche keine Abholzung zugunsten der Landwirtschaft, betonte er. Zudem will der neue Präsident sich nach eigenen Worten für die Gleichstellung der Geschlechter und der verschiedenen Volksgruppen einsetzen und die Lebensbedingungen der Armen verbessern.

TWITTER

wird in den USA für säumige Mieten für eines seiner Büros in San Francisco verklagt. Ein Vermieter beschuldigt das Social-Media-Unternehmen, es habe versäumt, 136.260 Dollar Miete zu zahlen.

