The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.01.2023



ISIN Name

US37045XCE40 GM FINANCIAL 18/23 FLR

DE000LB1DQ30 LBBW STUFENZINS 17/23

US105756BU30 BRAZIL 12/23

US37045XCF15 GM FINANCIAL 18/23

XS1608362379 BCO SANTANDER 17/23FLRMTN

US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A

US80281LAH87 SANTAN.UK GRP 18/24 FLR

