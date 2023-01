FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am ersten Handelstag des Jahres nur wenig verändert. Am Montagmorgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future leicht um 0,08 Prozent auf 133,03 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,54 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt verlief der Jahresauftakt mit vergleichsweise geringen Handelsumsätzen. Die Börsen in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien haben geschlossen. Auch an führenden Finanzmärkten in Asien findet kein Handel statt, an dem sich die Anleger orientieren könnten.

Am Vormittag könnten aber Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben im Dezember. Der Stimmungsindikator wird an den Finanzmärkten stark beachtet./jkr/jha/