Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit des Bundes kämpft mit Personalproblemen. Auch zwei Jahre nach ihrem Start mangelt es noch deutlich an Fachpersonal. Die Cyberagentur des Bundes ist gut zwei Jahre nach ihrem Start immer noch auf der Suche nach geeignetem Personal. Bis Ende 2022 sollte das Team auf 75 Beschäftigte wachsen, hieß es Ende 2021. Gegenwärtig arbeiteten 53 Menschen für die Behörde in Halle, sagte nun ein Sprecher der Cyberagentur. Das übergeordnete Ziel von 100 Beschäftigten sei damit noch immer weit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...