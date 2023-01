Aufgrund der hohen Nachfrage nach Weiterbildung, Zertifizierungen und Prüfungen wurde das Angebot der Wiener Börse Akademie auf rund 30 Seminarthemen weiter ausgebaut. Neu sind in diesem Jahr Seminarthemen wie etwa Dividendenstrategien oder US-Aktien. Im Zeitraum vom 2. bis 23. Jänner 2023 bietet die Wiener Börse Akademie 15 Prozent Ermäßigung als Neujahrbonus. "Wer in Wertpapiere investiert, hat die Chance langfristig am Erfolg von Regionen, Ländern, oder der Weltwirtschaft teilzuhaben. Wir vermitteln das erforderliche Grundwissen und ermöglichen Interessierten ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen", so Erwin Hof, Lehrgangsleiter der Wiener Börse Akademie.

