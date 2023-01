DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Stimmung in Chinas Industrie trübt sich im Dezember weiter ein

Die Stimmung in der chinesischen Industrie und im Dienstleistungssektor ist im Dezember nach offiziellen Angaben auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang 2020 gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe verringerte sich auf 47,0 (November: 48,0) Punkte - den niedrigsten Wert seit Februar 2020 -, wie das Nationale Statistikamt Chinas mitteilte. Ökonomen hatten einen Stand von 47,5 Punkten prognostiziert. Deutlicher sank der offizielle PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der den Dienstleistungssektor und die Bautätigkeit umfasst. Dieser brach den Angaben zufolge im Dezember auf 41,6 Punkte ein von 46,7 im November. Dies ist der schlechteste Wert seit dem historischen Tiefststand im Februar 2020.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2022 um 1,3 Prozent

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland hat 2022 um 1,3 Prozent zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren im Jahresdurchschnitt 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig - 589.000 mehr als im Vorjahr und so viel wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2019 (45,3 Millionen Personen) wurde dadurch um 292.000 Personen bzw. 0,6 Prozent überschritten.

Bundesregierung plant 750 Mio Euro bis 2026 für handwerkliche Ausbildung

Die Bundesregierung will über die kommenden Jahre gezielt mit Investitionen in die Ausbildung auf den Mangel an Handwerkern reagieren. "Wir wollen dort die Talente fördern und moderne Lernorte für moderne Berufe schaffen", sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) der Bild. "Bis 2026 investieren wir dafür insgesamt rund 750 Millionen Euro." Außerdem setze die Regierung auf "mehr Fachkräfteeinwanderung", sagte Stark-Watzinger weiter.

Maduro: Venezuela zu Normalisierung der Beziehungen zu den USA bereit

Venezuelas linksgerichteter Staatschef Nicolas Maduro hat sich zu einer vollständigen Normalisierung der 2019 abgebrochenen diplomatischen Beziehungen zu den USA bereit erklärt. "Venezuela ist bereit, vollständig bereit, sich auf einen Prozess der Normalisierung der diplomatischen, konsularen, politischen Beziehungen mit dieser Regierung der USA zuzubewegen", sagte Maduro in einem Interview mit dem französischen Journalisten Ignacio Ramonet und dem Sender Telesur, das am Sonntag (Ortszeit) im venezolanischen Fernsehen gezeigt wurde.

Lula als neuer brasilianischer Präsident vereidigt

Der neue brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat am Sonntag sein Amt angetreten. Vor dem Kongress legte das linksgerichtete Staatsoberhaupt seinen Amtseid ab. Anschließend sollte er am Palacio do Planalto, dem Amtssitz des Präsidenten, die traditionelle Schärpe des Staatsoberhaupts erhalten - entgegen der Tradition allerdings nicht von seinem rechtsradikalen Vorgänger Jair Bolsonaro, der Brasilien vor der Amtsübergabe verlassen hatte.

INDONESIEN

Kernverbraucherpreise Dez +3,36% gg Vorjahr (Nov: +3,30%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.