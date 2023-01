Mit Vollgas ins neue Börsenjahr! Warum man jetzt gerade diese Aktie kaufen kann!

Anzeige / Werbung

Breaking News! Alles entwickelt sich zugunsten dieses Unternehmens!

Wir sind der vollsten Überzeugung, dass aus Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* im Jahr 2023 ein echter Platzhirsch werden wird, der es in Kreuz hat einen großen Teil des sich nun völlig neu entstandenen Geschäftes (man ist nur einer von wenigen kommerziellen Anbietern) an sich binden kann. Allein im letzten Kalendermonat 2022 hat man drei dicke Fische an Land gezogen…

Wenn man wie Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* von einem hochkarätigen NASDAQ-Unternehmen dazu auserkoren wurde, dabei mitzuhelfen, ein 100-Mrd.-Dollar-Loch abzudichten, dann hat dies schon eine gewisse Symbolkraft. Eine heftige Reaktion des Börsenkurses auf diese Meldung am ersten Handelstag 2023 wäre deshalb die einzig logische Reaktion…

Werbebetrug ist eine der größten Formen der Online-Cyberkriminalität, die Werbetreibende bis 2023 voraussichtlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar kosten wird . Es wird geschätzt, dass zwischen 40 und 70 % aller Anzeigenaufrufe betrügerisch sind. Mit der Hilfe von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* möchte die Industrie dieses offensichtlich Problem angehen:

Cybeats Announces Two-Year Commercial Engagement with Global Leader in Digital Advertising Technology

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* freut sich, einen Zweijahresvertrag mit einem weltweit führenden NASDAQ-Unternehmen für digitale Medienqualität und Werbetechnologie bekannt zu geben. Der Kunde hat eine mehrjährige Software as a Service (SaaS)-Lizenz für Cybeats-SBOM-Studio erworben, um Cybersicherheitsrisiken zu verwalten, die im Bereich der digitalen Werbetechnologie üblich sind.

Dieses Engagement bestätigt den breiten und branchenunabhängigen Wert, den Cybeats bietet - in diesem Fall durch die Unterstützung der Sicherheitsbemühungen eines führenden Ad-Tech-Unternehmens, das die kostspieligen Auswirkungen von Ad-Betrug bekämpft. Yoav Raiter, CEO von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW )*.

News-Fazit:

Auf einigen Websites sind fast neun von zehn Besuchern betrügerisch - sprich nicht echt oder fehlgeleitet, was gelinde gesagt eine Katastrophe ist!

Um diesem unhaltbaren Zustand Herr zu werden, setzt die Werbeindustrie nun offensichtlich auch auf die SBOM-Management-Plattform von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* und ist so überzeugt davon, das richtige TOOL gewählt zu haben, dass man gleich einen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat, um softwareseitige Sicherheitslecks abzudichten, die betrügerische Manipulationen erleichtern.

Nun entsteht durch diese Meldung möglicherweise sogar ein Wachrütteleffekt bei der Konkurrenz im Sektor. Immerhin kann der neue Vertragspartner seinen Kunden nun etwas anbieten, das für seine Kunden ein zusätzliches Sicherheitslevel einzieht und ein effektiveres und somit kosteneffizienteres Ausspielen von Onlinewerbung ermöglicht, was in der Kundenakquise ein großer Trumpf sein könnte.

Diese Meldung repräsentiert den dritten großen Fisch, dem, wenn es in dieser Schlagzahl weitergeht, noch zahlreiche viele weitere folgen sollten. Die sich aufrechnenden Einnahmen können, wenn man den Bewertungsschlüssel für Cybersecurity-Unternehmen anwendet (KUV 40-120), schnell zu einer Bewertung von über 300 Mio., ja vielleicht sogar von über 500 Mio. CAD für Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* führen.

Unsere Überzeugung ist groß, dass Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* eine der wenigen real existierenden Smallcap-Chancen im Cybersecurity-Sektor ist. Aufgrund der gesetzlich auferlegten Dringlichkeit (gleich mehr dazu) erscheinen die Aussichten mehr als nur rosig und lassen ein Investment auf diesem Niveau gerade zu diesem Zeitpunkt sinnvoll erscheinen! Meinung Redaktion

Das in den USA kurz vor Jahreswechsel verabschiedete Gesetz ZWINGT Hersteller von Medizingeräten zum Einsatz von SBOMs, andernfalls werden sie in Zukunft in den USA kein einziges Stück ihrer Ware verkaufen können! Siemens, Samsung, Hitachi, GE, Philips, u.v.m. müssen nun agieren, allesamt potentielle Kunden für Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW).

Realität ist auch, dass sich nun schon drei Milliardenunternehmen vertraglich für Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) entschieden haben. Nun darf man als Investor auf einen Ansturm auf das SBOM-Produkt spekulieren, der aus dieser Aktie einen der Topperformer 2023 machen könnte.

SBOM-MANAGEMENT - CYBERSECURITY-TREND 2023

Zuletzt konnte Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW) schon verkünden, dass ein Vertrag mit einem global agierenden Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert) und einem weltweit führenden Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro) unterzeichnet wurde. - Beide werden das Cybeats SBOM-Management-Tool einsetzen.

Das nun in Kraft tretende Gesetz legt den Herstellern von medizinischen Geräten (Siemens, Samsung, Hitachi, GE, Philips, u.v.m.) den Zwang auf, nicht nur einen SBOM-Datensatz zu erstellen, sondern diesen auch laufend auf neu auftretender Sicherheitslücken zu überprüfen. Mehr darüber in der aktuellen News:

Zuletzt: CYBEATS COMMENTS ON APPROVAL OF THE U.S. OMNIBUS APPROPRIATIONS BILL THAT MANDATES THE USE OF SBOM

Medizingerätehersteller müssen der FDA eine Software Bill of Materials (SBOM) vorlegen, die alle Standard-, Open-Source- und kritischen Softwarekomponenten enthält, die von den Geräten verwendet werden.

Das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* bietet Medizingeräteherstellern genau diese Möglichkeit, die nun gefragt ist - SBOMs effizient zu überwachen und zu verwalten. Gleichzeitig wird ermögicht an Regulierungsbehörden wie der FDA zur Überprüfung zu übermitteln.

Unternehmen stehen jetzt vor der schwierigen Aufgabe, ihre wertvollen SBOMs und Software-Assets zu verwalten und sicher an die FDA zu senden, und genau dafür wurde das Produkt SBOM Studio entwickelt. Wir erwarten, dass unser marktreifes und bereits eingeführtes Produkt auf dem Markt für medizinische Geräte, wo die Anforderungen zur Implementierung von SBOM derzeit noch nicht optional sind, eine zunehmende Akzeptanz erfahren wird. YOAV RAITER, CEO VON CYBEATS TECHNOLOGIES (WKN: A3DTZW )*

CYBEATS TECHNOLOGIES (WKN: A3DTZW )* UND DIE MICROSOFT CONNECTION

Adrian Digilio von Microsoft und Isaac Hepworth von Google diskutieren in einem Webinar über SBOM (Digitale Software-Stückliste) und verwenden für Demonstrationszwecke, um eine SBOM auf Sicherheitslücken zu überprüfen, das TOOL von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* .