Die Lufthansa-Aktie hat im vergangenen Jahr rund 25 Prozent an Wert gewonnen. Vor allem im letzten Jahresviertel legten die Papiere mit einem Plus von 33 Prozent eine fulminante Klettertour hin. Auch in puncto (Flug-)Sicherheit hat sich der Frankfurter Konzern mit Blick auf eine aktuelle Statistik verbessert. In der Risiko-Analyse des Hamburger Flugunfallbüros Jacdec belegte die Lufthansa im vergangenen Jahr den 14. Rang im globalen Ranking der 25 Gesellschaften mit der höchsten Verkehrsleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...