Hamburg (ots) -Die Textprofis Sabine Krippl und Ania Dornheim bieten in diesem Online-Intensivkurs einmal wöchentlich kurzweilige Online-Workshops und individuelles Schreibcoaching für professionelle, abwechslungsreiche Texte in PR und Unternehmenskommunikation. Der Reihe besteht aus fünf Workshops und optionalen Einzelcoachings für alle Teilnehmenden. Jedes Modul unterstützt aktiv dabei, mehr Sicherheit beim Texten zu erlangen und gut, wirksam und zielgruppengerecht zu schreiben.Termin: 1. - 31. März 2023, ein Online-Seminar je Woche, jeweils am Mittwochvormittag.Professionell schreiben: wirkungsvolle und zielgruppengerechte Texte gestaltenDieser Online-Workshop bietet praktische Übungen, unmittelbares Feedback und individuelle Schreibtipps für das professionelle Texten. Nicht nur, aber besonders für PR und Unternehmenskommunikation.Das Konzept: 2 Trainerinnen, 5 Online-Live-Workshops innerhalb von 31 Tagen, wöchentliches Einzel-Coaching, exklusive Motivationstipps und jede Menge Austausch in der Gruppe der Teilnehmenden. Alle Workshops werden online via zoom durchgeführt. Die Inhalte werden in einem Online-Whiteboard festgehalten, so dass die Teilnehmenden jederzeit einen Überblick über den Inhalt haben.In jeder Woche erhalten Sie in kurzweiligen zweistündigen Live-Workshops praxiserprobte Tipps für alle Online- und Offline-Medien und können sich mit anderen Kursteilnehmer*innen austauschen. Jeder Workshop widmet sich einem bestimmten Thema, von der Textplanung über das kreative Schreiben bis zur Freigabe. Die Sessions sind locker und interaktiv - keine Powerpoint-Schlacht! Während jeder Woche sind die Trainerinnen im Einzelcoaching per E-Mail für Sie da und geben Tipps für die Themen und Fragen, die Ihnen persönlich wichtig sind. Kleine Motivationstipps per Video sorgen zum Wochenstart für zusätzlichen Schwung.Besprochen werden in den Workshops folgende online und offline Textformate: Kurze Pressetexte, Beiträge für Intranet und Internet, Newslettertexte, Social-Media-Posts und außerdem Beiträge für Publikationen, die sich an Mitarbeitende oder Kunden richten. In den Workshops werden die Tools anhand von kurzen Textpassagen vorgestellt und in gemeinsamen Gesprächen und Übungen verfestigt.Dieser Intensivkurs findet im Zeitraum vom 1. - 31. März 2023 statt. An jedem Mittwochvormittag in diesem Zeitraum warten unterschiedliche Instrumente, Übungen, Tipps & Tricks auf Sie, um für verschiedene Textformate, Einsatzbereiche und Medien bestens gewappnet zu sein. Die Durchführung erfolgt online via zoom.Inhalte:- Texte effizient und strategisch planen, schreiben und überarbeiten- Strategien für wiederkehrende Inhalte und verschiedene Medien- Kreativtechniken für Headline und Einstieg- Unterschiedliche Zielgruppen abholen- Tricks gegen Schreibblockaden- Das Schreiben effizient organisieren- Mit Argumenten in der Freigabe überzeugenProgramm und Ablauf vom 1. - 31. März 2023:Woche 1: Mittwoch, 1.3. von 9:00-12.00 Uhr- Kickoff-Workshop: Kennenlernen- Texte bewerten mit dem Meta-Tool textwende-Maß®- Erkenntnisse aus der Lese- und WahrnehmungsforschungWoche 2: Mittwoch 8.3. von 10:00-12:00 Uhr- Texte planen: Wie unser Ziel den Inhalt bestimmt- Zielgruppengerechtes schreiben- Tools für die PlanungWoche 3: Mittwoch 15.3. von 10:00-12:00 Uhr- Kreativ werden: Die Trickkiste von textwende- ABC-Darium- Lullsche Leitern- Strukturliste- Ideen aus dem StorytellingWoche 4: Mittwoch 22.3. von 10:00-12:00 Uhr- Gehirngerechte Texte schreiben- Spannende Absatzanfänge- Geniale Ideen für Wortwahl und Satzbau- Mediengerecht schreibenWoche 5: Mittwoch 29.3. von 10:00-12:00 Uhr- Texte zielgerichtet überarbeiten- 6-Schritte Methode für die Korrektur- Argumentationstipps für die FreigabeAbschluss: Freitag, 31.3. von 10:00-11:00 Uhr- Erkenntnisse aus dem Einzelcoaching- Gemeinsame Reflexion und AusblickWährend des gesamten Monats können die Teilnehmenden ein Einzelcoaching nutzen und so einmal wöchentlich per E-Mail individuelles Feedback zu eigenen Texten oder Textideen erhalten. Die Inhalte werden selbstverständlich vertraulich behandelt.Der Workshop richtet sich an Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation, Mitarbeitende aus Agenturen, die frische Motivation und wirkungsvolle Unterstützung für aufmerksamkeitsstarke Texte suchen. Für eine gewinnbringende Teilnahme werden Grundkenntnisse aus PR und Unternehmenskommunikation und erste Erfahrungen im beruflichen Schreiben empfohlen.Referentinnen für diesen Online-Workshop sind Sabine Krippl und Ania Dornheim, die Gründerinnen von textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte von Unternehmen und Organisationen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Zusammen präsentieren sie Inhalte anschaulich und humorvoll.Eckdaten für den Workshop über gutes Schreiben und professionelles Texten- Termin: 1. - 31. März 2023, eine Online-Session je Woche, jeweils am Mittwochvormittag.- Teilnahmegebühr: 850 Euro zzgl. MwSt. / 1.011,50 Euro inkl. MwSt.- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 14 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße bis sieben Tage vor dem Durchführungstermin behalten wir uns die Absage oder Verschiebung dieser Veranstaltung vor.- Stornierung: kostenfrei möglich bis 14 Tage vor dem Durchführungstermin- Durchführung: online via zoomHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/workshop-wirkungsvoll-schreiben-fur-pr-professionelle-kommunikation-registrierung-487578028007?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5406750