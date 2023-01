Laut Raiffeisen-Analysten wird in diesem Börsenjahr spannend, inwieweit und wie schnell die Inflationsraten wieder auf moderatere Niveaus zurückkommen, wie sie im aktuellen Morgenkommentar schreiben. Dies werde natürlich auch stark mitentscheiden, wann und auf welchem Level die Notenbanken das Drehen an der Zinsschraube beenden. "Die daraus entstandene Anschlussfrage ist, wie nachhaltig die aggressiven geldpolitischen Straffungsmaßnahmen zu wirtschaftlichen Bremsspuren führen und damit auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen gefährden", so die Experten. Schon in der ersten Woche des neuen Jahres werden im Hinblick auf die Themenkreise Inflation und Wirtschaft sehr interessante Daten veröffentlicht. So werden am Mittwoch die deutschen und ...

