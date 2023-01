Hamburg (ots) -- Neue Kampagne stellt Preiswürdigkeit von EDEKA in den Fokus- Gut, günstig, EDEKA: Eigenmarken bieten bestes Preis-Leistungsverhältnis- Rabattaktionen zum Jahresstart auf ausgewählte SortimenteGegensätze miteinander vereinen - das hat sich EDEKA zum neuen Jahr buchstäblich auf die Fahnen geschrieben. Die Markenkampagne "Wir lieben Lebensmittel" wird ab sofort um die Kommunikationsplattform "Im Herzen vereint" erweitert. Qualität und Preis, Genuss und günstig, große Auswahl und Discountpreis: Wer bei EDEKA einkauft, muss sich nicht zwischen scheinbaren Widersprüchen entscheiden, sondern bekommt alles vereint unter einem Dach. Wie das funktioniert, zeigt die neue Preiskampagne, die heute auf allen Kommunikationskanälen startet. Und zum Beweis finden die Kund:innen bei EDEKA nicht nur rund 7.000 Marken- und Eigenmarkenartikel zum Discountpreis, sondern zusätzlich noch zahlreiche Rabattaktionen zum Jahresstart.Konfrontiert mit steigenden Kosten in allen Lebensbereichen, achten Verbraucher:innen auch beim Lebensmitteleinkauf verstärkt auf den Preis. Gut, dass EDEKA über 7.000 Artikel zum Discountpreis bietet. GUT&GÜNSTIG, die Eigenmarke mit der roten Ecke, bietet eine unschlagbare Vielfalt an Lebensmitteln in allen relevanten Warengruppen zum kleinen Preis - von Grundnahrungsmitteln und Getränken über Fleisch, Wurst und Molkereiprodukte bis hin zu frischem Obst und Gemüse. Eigenmarken wie EDEKA, EDEKA Bio oder EDEKA Genussmomente überzeugen als preisgünstige und hochwertige Alternativen, und auch Markenprodukte finden Kund:innen immer wieder zu besten Preisen in ihrem EDEKA-Markt.Wie EDEKA Genuss, Vielfalt und Preiswürdigkeit zusammenbringt, steht im Fokus der neuen Kampagne. Der TV-Spot, der ab heute auf reichweitenstarken Sendern zu sehen ist, zeigt eine Gruppe von Freund:innen, die in Windeseile ihren Einkauf tätigt. Die hilfsbereite EDEKA-Mitarbeiterin ist ihnen dabei immer einen Schritt voraus. An der Kasse ist der Wagen randvoll - aber wird sich die Clique den Großeinkauf auch leisten können? Das erfahren Sie ab sofort im TV - oder online hier (https://www.youtube.com/watch?v=nslqXCm3wu4). Auch über alle anderen Kommunikationskanäle wie Social Media, Online, Print und natürlich am POS werden die Botschaften der Kampagne an die Verbraucher:innen gebracht. Und eingelöst werden sie direkt in den EDEKA-Märkten, die das Jahr mit zahlreichen Aktionen und attraktiven Angeboten in verschiedenen Sortimentsbereichen einläuten. Mehr Infos unter: edeka.de/angebote (https://www.edeka.de/eh/angebote.jsp) und edeka.de/jahresstart (https://www.edeka.de/unsere-marken/jahresstart-2023.jsp).Über den EDEKA-VerbundDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2021 mit über 11.100 Märkten und rund 405.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 62,7 Mrd. Euro. Mit rund 19.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5406774