FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im Dezember etwas deutlicher geschrumpft als bisher angenommen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zwar auf 47,1 (November: 46,2) Punkte, wie S&P Global in zweiter Veröffentlichung mitteilte. Volkswirte hatten aber eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,4 Punkte prognostiziert. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Dass sich der Produktionsrückgang im Dezember den zweiten Monat in Folge abgeschwächt hat, lässt den angeschlagenen Industriesektor zum Jahreswechsel etwas aufatmen", kommentierte Chefvolkswirt Chris Williamson die Daten. Erstmals seit August habe die Anzahl der Unternehmen, die optimistisch auf die Geschäftsentwicklung der nächsten zwölf Monate blickten, die Zahl der Pessimisten übertroffen.

January 02, 2023 04:05 ET (09:05 GMT)

