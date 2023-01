Die Gaskosten für energie-intensive Chemieriesen wie Lanxess oder Evonik könnten weiter sinken. So hat der europäische Gaspreis zum Jahresauftakt die jüngste Talfahrt dank ungewöhnlich milder Temperaturen fortgesetzt. Der Terminkontrakt TTF lag bei 70,30 Euro je Megawattstunde. So günstig war europäisches Erdgas vor Beginn des Krieges in der Ukraine.Im frühen Handel ist der Gaspreis dann wieder etwas gestiegen und die Megawattsunde wurde am Morgen bei 73 Euro gehandelt. Seit Anfang Dezember hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...