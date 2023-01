Starker Start: Am ersten Handelstag des neuen Kalenderjahres kann die Aktie des chemischen Recyclers an der Börse in Oslo knapp acht Prozent an Wert gewinnen. Nachrichten von Unternehmensseite sind allerdings nicht zu verzeichnen. Hingegen sorgt eine Analysenstimme für frischen Rückenwind beim Papier von Agilyx.

