Der Solarenergieförderverein Bayern hat sechs Gebäude aus aller Welt für ihre besondere Integration der Solarenergie ausgezeichnet. Der mit 15.000 Euro dotierte "Architekturpreis Gebäudeintegrierte Solartechnik 2022" geht an das Amt für Umwelt und Energie in Basel. Mit der Fassade des Neubaus gelinge den Architekten (jessenvollenweider Architektur) im Team mit Fachplanern und Hersteller (Megasol Energie) eine außergewöhnliche Lösung, heißt es in der Pressemitteilung zu der Auszeichnung für Solar-Architektur.121 ...

