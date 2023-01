Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 4. Quartal 2022

01.01.2023 - Ein durchwachsenes Jahr für alle Asset-Klassen liegt hinter uns. Bisher erstmals in der Nachkriegszeit der Kapitalmärkte lieferten sowohl Aktien, Anleihen als auch Edelmetalle negative Renditebeiträge zu den Portfolien. Die beiden prägenden Belastungsfaktoren waren der russische Einmarsch in die Ukraine und die Corona-bedingten Lockdowns in China.

Beide Faktoren beruhigen sich zunehmend.Die Rohstoffpreise, insbesondere Öl und Gas, notieren wieder auf Niveaus vor der Invasion. Ferner hat China im Dezember die meisten seiner Restriktionen für die Bevölkerung beendet und ermöglicht somit u.a. auch wieder normale Produktions- und Lieferabläufe.

Marktbericht 4. Quartal 2022