Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen ihre "Halten"-Empfehlung für Kapsch TrafficCom, senken aber das Kursziel von 17,0 auf 12,5 Euro, basierend auf einem gesenkten Ausblick, höheren Zinsen und leicht niedrigeren Bewertungen der Vergleichsunternehmen. Das Unternehmen haben die Früchte der Umstrukturierungsmaßnahmen des letzten Jahres nicht in vollem Maße ernten können, da die Dynamik bei den Neuaufträgen fehlte und die Kosten, insbesondere im Personalbereich, erheblich angestiegen seien, so die Analysten. Der stärkere US-Dollar habe den Umsatz und in geringerem Maße das Ergebnis gestützt. Beide operativen Segmente hätten im H1 22/23 trotz des Margendrucks ein positives EBIT ausgewiesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...