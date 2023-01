Die "Autoroboter" Robo-01 und Robo-02 sollen die Autoindustrie "revolutionieren". Sie stammen von Chinas Suchgiganten Baidu, der allerlei smarte Technologie einbauen lässt. Die Elektroautomarke Jidu hat auf der Messe Guangzhou Auto Show den Prototyp für das Elektroauto Robo-01 und ein Konzept für Robo-02 vorgestellt. Das Tochterunternehmen des Suchmaschinen-Marktführers in China, Baidu, kündigte an, das erste "intelligente" Auto noch in diesem Jahr auf den Markt zu ...

