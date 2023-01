Die letzte Woche war erwatungsgemäß ruhiger als üblich. Einige spannende Trades gab es trotzdem zu beobachten. Mehrere deutsche Aktien und das größte private Kohlebergbauunternehmen der Welt landeten in den Depots der wikifolio Trader. Quelle: wikifolio.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Sartorius 6.40% firstclass stock picking 2 NIBE Industrier (B) 5.64% TK-Strategie - Europa 2.0 3 CECONOMY 5.49% Seitwaerts Trading regelbasiert 4 Nordex 7.76% TTT - Trend Target Trading 5 EnviTec Biogas 14.85% Tech ...

