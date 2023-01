Werner Vogels, langjähriger Technikchef bei Amazon, hat zum Jahreswechsel einen technologischen Ausblick gewagt. Was der Informatiker als wichtige Trends im kommenden Jahr sieht und in welchem Bereich sich neue Geschäftsmodelle für Amazon ergeben könnten. Seit vielen Jahren ist Amazons Technikchef Werner Vogels eine gute Anlaufstelle für Innovationen und Trends in der gesamten Branche. Der aus den Niederlanden stammende Informatiker kam 2004 zum Unternehmen und ist nicht nur innerhalb des Amazon-Konzerns als Seismograf für wichtige Technikthemen bekannt, sondern auch als Speaker auf zahlreichen hochkarätigen Konferenzen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...