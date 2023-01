© Foto: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



Wie werden die US-Börsen das neue Jahr eröffnen? Was erwartet uns in dieser Börsenwoche? Konkrete Schätzung mit charttechnischer Begründung!

Börsianer warten gespannt auf die ersten US-Börsenglocken im neuen Jahr. Morgen geht es los. Heute haben die US-Aktienbörsen geschlossen. An der Wall Street und den Nasdaq-Börsen wird der Neujahrestag als Feiertag nachgeholt. Erster Handelstag im neuen Jahr 2023 ist daher der morgige Dienstag.

Wir haben uns die Frage gestellt, ob es sich lohnen könnte, den S&P 500 in dieser ersten Börsenwoche des Jahres zu traden. Unser "Aktie der Woche"-Chefredakteur Lars Wißler antwortete sofort mit einem Ausblick für die erste Kalenderwoche in 2023: "Der S&P 500 ist dem Muster zur kurzen Woche vor dem Jahreswechsel gefolgt. Der Handel ist traditionell dünn und die Richtung seitwärts oder positiv. Nach der schwachen ersten Dezemberhälfte hat sich der Markt für seitwärts entschieden und die Stabilisierung fortgeführt. Ein Boden hat sich auf der Unterstützung zwischen 3700 und 3800 Punkten ausgebildet. Die Ziele aufwärts bei ca. 3925 und 4100 Punkten können von hier aus schnell angelaufen werden. Die ersten Wochen des Jahres sind geprägt von Neupositionierung für das kommende Jahr und bergen häufig viel Dynamik und neue Trends. Die 3925 sind in der kommenden Woche problemlos möglich", schätzt Lars Wißler die Entwicklung des S&P 500 auf Wochenbasis ein.

Die entscheidenen Fragen für das Jahr 2023 an den US-Börsen dürften folgende sein. Inwieweit drückt die Zinsschraube der Fed auf die Kurse? Entwickelt sich die US-Inflation weiter rückläufig? Kommt es zu einer schweren Rezession statt einer "weichen Landung"? Inwieweit kommt es zu weiteren geopolitischen Eskalationen?



Laut Bloomberg sehen 23 von der Nachrichtenagentur befragten Marktexperten verschiedener Banken den S&P 500 Ende 2023 bei 4078 Punkten.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion