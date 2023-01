Krypowährungen werden in China streng reguliert. NFT sind in der Volksrepublik dagegen offenbar deutlich willkommener - auch wenn sie hier "digitale Sammelstücke" genannt werden. Nun startet die Regierung sogar einen eigenen Marktplatz. China hat eine nationale Plattform für den Handel mit digitalen Vermögenswerten ins Leben gerufen. Die China Digital Asset Trading Platform soll bereits zum 1. Januar eingeführt worden sein, wie das lokale Nachrichtenportal Sina News am Mittwoch berichtete. Neben dem Handel mit digitalen Sammlerstücken, wie NFT in China genannt werden müssen, wird auch der Handel mit digitalen Urheberrechten und digitalen Assets ...

