Der DAX konnte am heutigen Montag deutlich zulegen und den wichtigen 10er-EMA bei 14.024 Punkten überwinden. Damit generierte der DAX ein Long-Signal und zog im weiteren Handelsverlaufs bis 14.095 Punkte hoch. Per Börsenschluss notierte der DAX dann wieder etwas tiefer bei 14.069 Punkten. Zuvor hieß es im Insight: "Wichtig bleibt vor allem, dass der DAX den 50er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke auf der Unterseite verteidigen kann. In diesem Fall ist ...

