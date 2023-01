Goldpreis startet positiv in 2023 - Fed-Mitschriften und US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Der Start in das neue Jahr 2023 ist für den Goldpreis geglückt. Mit einem Plus von über 0,26 Prozent auf 1.823 Dollar pro Feinunze kann sich der Jahresbeginn sehen lassen. Neben der Veröffentlichung der Mitschriften der jüngsten Fed-Sitzung fiebern Börsianer unter anderem den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag entgegen. Im Klammergriff der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks sowie chinesischen Corona-Sorgen Börsianer rund um den Globus dürften sich auch im Jahr 2023 mit dem Werdegang der Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks beschäftigen. Abzuwarten gilt, ob die restriktive Notenbankpolitik im Kampf gegen die Inflation weiter forciert wird oder möglicherweise endet. Sollte das Tempo im Zinserhöhungszyklus insbesondere der Fed weiter erhöht werden, dürfte dies tendenziell zulasten des Goldpreises gehen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

