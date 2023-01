Das amerikanische Bauunternehmen PulteGroup, Inc. (ISIN: US7458671010, NYSE: PHM) schüttet an diesem Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 16 Cents je Aktie aus. Record day war der 14. Dezember 2022. Im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um rund 7 Prozent oder 1 Cent. Die Aktionäre erhalten damit auf das Jahr hochgerechnet 0,64 US-Dollar an Dividende, ...

