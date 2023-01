DJ Brenntag will Univar Solutions nicht mehr übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalienhändler Brenntag will den US-Wettbewerber Univar Solutions nicht mehr übernehmen. Man habe sich entschlossen, die Gespräche nicht fortzuführen, teilte Brenntag mit, ohne eine Begründung zu nennen. Die beiden Unternehmen hatten im November 2022 vorläufige Übernahmegespräche bestätigt, waren dann aber unter Druck ihrer jeweiligen Aktionäre geraten.

Der Hedgefonds und Brenntag-Aktionär Primestone Capital fordert das Management des im DAX notierten Chemikalienhändlers Ende Dezember in einem offenen Brief auf, die Gespräche mit Univar unverzüglich zu beenden. Bereits im November meldete der Univar-Aktionär und Hedgefonds Engine Capital Bedenken an und forderte den Verwaltungsrat des US-Unternehmens auf, einen formalen Verkaufsprozess zu starten.

Die Primestone Capital LLP, die über von ihr kontrollierte Fonds 2 Prozent an Brenntag hält, fürchtete bei einem Zusammenschluss mit Univar enorme Umsatzverluste, die alle Kostensynergien zunichtemachen würden. Zur Wertsteigerung des Unternehmens sollte sich Brenntag nach der Forderung von Primestone darauf konzentrieren, die eigene Bilanz zu verbessern.

Univar bezeichnet sich als einen weltweit führenden Distributor von Spezialchemikalien und Ingredienzien mit einem erstklassigen Portfolio. 2021 setzte Univar netto 9,5 (2020: 8,3) Milliarden Dollar um und verdiente 460 (53) Millionen Dollar. Zum Vergleich: Brentag erzielte 2021 einen Umsatz von 14,3 (11,8) Milliarden Euro und verdiente nach Steuern 461 (474) Millionen Euro.

Brenntag hatte am 10. November seinen detaillierten strategischen Wachstumsplan mit neuen mittelfristigen Zielen bis 2026 auf den Weg gebracht. Dabei hieß es, die Marktführerschaft mit differenzierten Strategien für die beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials sollten gestärkt werden und dabei Fusionen und Übernahmen (M&A) weiter eine zentrale Rolle spielen und die geplanten M&A-Ausgaben auf 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr verdoppelt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2023 00:40 ET (05:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.