Wie so häufig zählen zum Start in ein neues Börsenjahr gerade die großen Verlierer des Vorjahres zu den größten Gewinnern. Dies war auch gestern wieder der Fall: Die im Vorjahr gebeutelten Aktienkurse von Chemiekonzernen wie BASF oder Lanxess konnten kräftig zulegen. Dies lag auch an für die Branche erfreulichen Nachrichten. So hat sich etwa die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone Ende des vergangenen Jahres weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Dezember ...

Den vollständigen Artikel lesen ...