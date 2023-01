Blicken wir mal nicht wie letztes Jahr um dieselbe Zeit nach vorne, sondern zurück: «What a Shitty Year!» Dabei fing alles noch gut an.Von Robert Jakob Blicken wir mal nicht wie letztes Jahr um dieselbe Zeit nach vorne, sondern zurück! «What a Shitty Year!» Dabei fing alles noch gut an. Weil Silvio Berlusconi am ersten Schnapstag, dem 22. Januar 22, allen Spekulationen ein Ende bereitete und doch nicht zu den italienischen Präsidentschaftswahlen antrat. Seine dritte Botox-Injektion war danebengegangen, und als er in den Spiegel...

Den vollständigen Artikel lesen ...