ATOMKRAFT - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) schlägt vor, eine unabhängige Expertenkommission über eine weitere Laufzeitverlängerung der drei Atomkraftwerke entscheiden zu lassen. Der Minister widersprach damit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), die zuvor ein Ende der Debatte gefordert hatte. "Wir brauchen jetzt keinen politischen Streit und keine Rechthaberei, sondern wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können und gleichzeitig unsere Klimaschutzziele erreichen", sagte er der F.A.Z. "Wenn wir es politisch nicht diskutieren wollen, dann müssen wir es wissenschaftlich klären." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

ENERGIEVERSORGUNG - Angesichts der Knappheit bei Strom und Gas fordert die Union, abermals die Belastungsfähigkeit des deutschen Stromsystems zu überprüfen und eine weitere Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 vorzubereiten. "So wie die Regierung einen Stresstest für diesen Winter gemacht hat, muss sie auch einen für den nächsten Winter machen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung. Dabei müsse umfassend untersucht werden, wie die Stromversorgung jederzeit sichergestellt werden kann. Stand jetzt müsse man davon ausgehen, dass die Kernenergie auch im kommenden Winter benötigt werde. (Funke Mediengruppe)

FLÜSSIGGAS - Wenn Deutschland mehr Anlandestellen für flüssiges Erdgas baut als nötig, drohen für einzelne dieser LNG-Terminals Verluste im dreistelligen Millionenbereich. Das zeigt eine exklusive Rechnung des Marktforschungsunternehmens Icis für das Handelsblatt. Flüssiges Erdgas (sogenanntes Liquefied Natural Gas, LNG) kann via Schiff transportiert werden und so russisches Pipelinegas ersetzen. Daher lässt die Bundesregierung derzeit in Rekordtempo an mehreren Standorten in Deutschland Anlandeterminals für den Rohstoff bauen. (Handelsblatt)

DIGITALISIERUNG - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger will die Digitalisierung im Gesundheitswesen stärker fördern: "Daten helfen heilen", sagte die FDP-Politikerin. Deshalb werde die Digitalisierung in der Gesundheitsforschung mit weiteren 200 Millionen Euro gefördert. Die staatlichen Mittel sollen die seit 2018 laufende Medizininformatik-Initiative bis 2026 finanzieren. Der Nutzen der Förderung sei vielseitig, so die Ministerin: So könnten etwa digitale Assistenz-Systeme Medikamentenverschreibungen und klinische Routinedaten automatisch analysieren. (Funke Mediengruppe)

CHIPINDUSTRIE - Die USA drängen an die Spitze der weltweiten Chipindustrie. Bis Mitte des Jahrzehnts werden die Chipkonzerne mehr als 122 Milliarden Dollar in neue Werke in Amerika stecken. Das zeigt eine exklusive Auswertung des Lieferkettenspezialisten Everstream für das Handelsblatt. Der Bauboom führt zu einer Kräfteverschiebung auf dem Chipmarkt. Amerika gewinnt an Gewicht, Europa fällt weiter zurück: In der Europäischen Union gehen Everstream zufolge bis 2025 lediglich Fabriken mit einem Investitionsvolumen von 32 Milliarden Dollar in Betrieb. (Handelsblatt)

VERTEIDIGUNG - Als Lehre aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fordert der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, eine bei weitem intensivere militärische Zusammenarbeit in der EU. "Die EU-Staaten müssen jetzt endlich den Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion angehen", sagte Weber der Mediengruppe Bayern. Dabei müsse es gemeinsame EU-Regeln für den Export von Rüstungsgütern geben, damit eine gemeinsame europäische Wehrindustrie entstehe. "Und wir brauchen gemeinsame Projekte wie den Aufbau eines Raketenschutzschirms für die EU", sagte er. "Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron sind gerade dabei, eine historisch entscheidende Weichenstellung zu verpassen." (Mediengruppe Bayern)

