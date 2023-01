News von Trading-Treff.de DAX mit positivem Jahresstart wieder über 14000 Punkten. Steht der Range-Ausbruch nun auf der Agenda? Neue Trading-Ideen am 03.01.2023 DAX-Jahresstart gelungen Der Jahresstart war von geringem Volumen geprägt. Neben der Wall Street fehlten weitere Marktteilnehmer, so zum Beispiel die aus London. Folgende Börsen waren noch geschlossen: 2023-01-02 Börsenfeiertage Dennoch fügte sich der DAX sehr gut in die Range-Bedingungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...