FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Bankfeiertages.

TAGESTHEMA I

Der Chemikalienhändler Brenntag will den US-Wettbewerber Univar Solutions nicht mehr übernehmen. Man habe sich entschlossen, die Gespräche nicht fortzuführen, teilte Brenntag mit, ohne eine Begründung zu nennen. Die beiden Unternehmen hatten im November 2022 vorläufige Übernahmegespräche bestätigt, waren dann aber unter Druck ihrer jeweiligen Aktionäre geraten.

Der Hedgefonds und Brenntag-Aktionär Primestone Capital fordert das Management des Chemikalienhändlers Ende Dezember in einem offenen Brief auf, die Gespräche mit Univar unverzüglich zu beenden. Bereits im November meldete der Univar-Aktionär und Hedgefonds Engine Capital Bedenken an und forderte den Verwaltungsrat des US-Unternehmens auf, einen formalen Verkaufsprozess zu starten.

Die Primestone Capital LLP, die über von ihr kontrollierte Fonds 2 Prozent an Brenntag hält, fürchtete bei einem Zusammenschluss mit Univar enorme Umsatzverluste, die alle Kostensynergien zunichtemachen würden. Zur Wertsteigerung des Unternehmens sollte sich Brenntag nach der Forderung von Primestone darauf konzentrieren, die eigene Bilanz zu verbessern.

TAGESTHEMA II

Die Inflation in Deutschland dürfte im Dezember einen Satz nach unten machen, der aber nur von kurzer Dauer sein dürfte. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gesunken ist, wodurch die Jahresinflationsrate auf 10,3 (11,3) Prozent zurückgehen würde. Für den nationalen Index werden Raten von minus 0,7 (Monat) und plus 8,8 (10,0/Jahr) Prozent erwartet. Grund für den voraussichtlichen Inflationsrückgang ist, dass der Staat im vergangenen Monat die Abschlagszahlungen für Erdgas übernommen hat. Allerdings gehen die Meinungen darüber, wie stark genau diese Entlastung wirkt, auseinander. Im Januar dürfte die Teuerung wieder anziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- DE/Pkw-Neuzulassungen Dezember

- US/General Electric Co, Abspaltung der Sparte GE Healthcare Technologies

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg vm zuvor: +17.000 gg vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+8,8% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+10,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+10,3% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+11,3% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: 44,9 1. Veröff.: 44,7 zuvor: 46,5 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 47,7 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.872,00 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.057,00 +0,3% Nikkei-225 Feiertag Hang-Seng-Index 20.156,54 +1,9% Kospi 2.221,04 -0,2% Shanghai-Composite 3.114,30 +0,8% S&P/ASX 200 6.946,20 -1,3% Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.069,26 +1,0% DAX-Future 14.111,00 +1,3% XDAX 14.052,67 +1,3% MDAX 25.475,53 +1,4% TecDAX 2.906,58 -0,5% EuroStoxx50 3.856,09 +1,6% Stoxx50 3.685,66 +0,9% Dow-Jones 33.147,25 -0,2% Fr. S&P-500-Index 3.839,50 -0,3% Fr. Nasdaq-Comp. 10.466,48 -0,1% Fr. EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,36% +156

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Dienstag. Erst mit der Eröffnung eines liquiden US-Handels am Nachmittag gehe es im neuen Börsenjahr 2023 richtig los, heißt es. Allerdings werden mit den neuen Inflationsdaten aus Deutschland schon ab dem Vormittag Zahlen mit Überraschungspotenzial vorgelegt. Denn große Abweichungen von den rechnerischen Konsenserwartungen könnten auch die Erwartungen des Marktes an die kommenden EZB-Entscheidungen ändern. Vor allem die Reaktionen an den europäischen Rentenmärkten stehen daher im Fokus. Als sehr problematisch gilt dabei der Sondereffekt durch den Energiepreis-Scheck der Regierung.

Rückblick: Sehr fest - Investoren stockten in einigen länger vernachlässigten Branchen und Einzeltiteln auf. So waren etwa Auto- und Technologieaktien gesucht. Das Geschäft verlief unspektakulär, denn alle wichtigen Börsen der Welt blieben geschlossen. Die bestimmenden Themen für die Kapitalmärkte werden auch im neuen Jahr die alten bleiben - so die weitere Entwicklung der Inflation als auch die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken. Schwache Daten aus China belasteten nicht. Händler hofften, dass diese lediglich die Anfangsschwierigkeiten am Beginn der neuen Covid-Lockerungspolitik spiegelten. Für einen Kurssprung von 20 Prozent bei Atos sorgte ein Kreise-Bericht. Demnach wird Airbus Interesse an einer Minderheitsbeteiligung an Evidian unterstellt, der Cyber- und Digital-Sparte von Atos.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im DAX ging es im Automobilsektor für Continental um 5,6 Prozent, für Mercedes-Benz um 3,9 Prozent und für VW um 3,1 Prozent höher. Rheinmetall legten um 5,9 Prozent zu dank eines Großauftrags. Zalando erholten sich zu Jahresbeginn nach schwacher Kursentwicklung 2022 um 5,8 Prozent. Ähnlich für die gebeutelte Vonovia - die Aktie lag zum Schluss 4 Prozent vorn - Covestro gewannen 4,7 Prozent. Gegen den Trend verloren Sartorius 6,8 Prozent. Das Unternehmen ist seit Tagen mit der Absicht von Zukäufen in den Medien. Deutsche Bank legten 3,3 Prozent trotz der EZB-Forderung nach einem höheren Kapitalpuffer zu. Dies sei wenig überraschend, hieß es. Vectron schossen um 23,8 Prozent nach oben. Der Anbieter von Kassensystemen übernimmt Acardo. Als Kurstreiber wurde aber vor allem die Aussage gewertet, 2023 mit schwarzen Zahlen abschließen zu wollen.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel am Montag hat sich sehr ruhig gestaltet. Da in den USA der Neujahrstag nachgeholt wurde und die dortigen Börsen geschlossen waren, fehlten die Impulse von der Wall Street.

USA - AKTIEN (Freitag)

Etwas leichter - Bremsend wirkten deutlich steigende Renditen am Anleihemarkt. Das sehr schwierige Börsenjahr 2022, das geprägt war von der Zinswende der großen Notenbanken vor dem Hintergrund der nach oben schießenden Inflation, bescherte dem S&P-500 ein Minus von 20 Prozent, dem Nasdaq-Composite sogar von 33 Prozent. Unter den Einzelwerten konnten am letzten Handelstag des Jahres Merck (+0,1%) nicht davon profitieren, dass der Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer (-0,2%) ist bereits zugelassen, soll aber knapp sein. Merck gewannen 0,1 Prozent, Pfizer gaben 0,2 Prozent ab. Apple gewannen 0,3 Prozent. Ein Bericht, wonach die Produktion der teureren iPhone-Modelle allmählich die Nachfrage einholt, weil die Produktionskapazität beim Fertiger Foxconn in China zumindest wieder auf 70 Prozent gestiegen sein soll, sorgte allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Mit einem Kurssprung von knapp 21 Prozent zeigten sich Sesen Bio auf Nasdaq.com. Der Entwickler von Fusionsprotein-Medikamenten verdreifacht annähernd seine Sonderdividende, die die Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen. Futu (-31%) und Up Fintech (-28,5%) stürzten ab. Die beiden Unternehmen sollen ohne Genehmigung des chinesischen Regulierers grenzüberschreitende Transaktionen für chinesische Investoren getätigt haben.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,42 +5,4 4,37 369,0 5 Jahre 4,00 +6,1 3,94 274,4 7 Jahre 3,97 +5,3 3,91 252,8 10 Jahre 3,88 +5,9 3,82 236,8 30 Jahre 3,97 +6,9 3,90 207,0

Die Renditen stiegen vor dem Hintergrund des intakten Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank. Dass der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago klar besser als erwartet ausfiel, nährte die Spekulation weiter steigender Zinsen tendenziell, wenngleich sich der Index noch deutlich im Kontraktion anzeigenden Bereich bewegt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:29 % YTD EUR/USD 1,0663 -0,0% 1,0667 1,0655 -0,4% EUR/JPY 138,37 -0,8% 139,46 139,33 -1,4% EUR/CHF 1,0817 -0,1% 1,0806 1,0804 -0,4% EUR/GBP 0,8835 -0,2% 0,8852 0,8845 -0,2% USD/JPY 129,77 -0,7% 130,74 130,79 -1,0% GBP/USD 1,2069 +0,2% 1,2049 1,2047 -0,2% USD/CNH 6,8884 -0,6% 6,9265 6,9285 -0,6% Bitcoin BTC/USD 16.747,06 +0,3% 16.691,61 16.725,52 +0,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Yen startet zum Dollar auf einem Halbjahreshoch ins Jahr. Zum Euro ist der Yen so teuer wie zuletzt Ende September 2022. Die Entscheidung der Bank von Japan (BoJ), höhere Staatsanleiherenditen zuzulassen, habe nicht nur er spontan als Anfang vom Ende der ultraexpansiven Geldpolitik interpretiert, bemerkt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Zwischenzeitlich scheine sich der Markt aber nicht mehr 100 Prozent sicher, ob das richtig sei, zumal die BoJ dies mit rein markttechnischen Argumenten begründet habe. In der Folge habe der Yen vorübergehend wieder bei etwa 134 je Dollar gehandelt.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,37 80,26 +0,1% +0,11 +0,1% Brent/ICE 86,03 85,91 +0,1% +0,12 +0,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Während wegen der nachgeholten Feiertage in den USA und Großbritannien die Terminkontrakte der Ölsorten Brent und WTI nicht gehandelt wurden, drehte der Erdgaspreis am niederländischen Handelsplatz TTF nach anfänglichen Verlusten deutlich ins Plus. Das milde Wetter, die hohe Füllstand der Gasspeicher, aber auch die jüngst hohe Offshore-Stromgewinnung wurden als Gründe für die fallenden Notierungen auf das niedrigste Niveau seit dem 21. Februar 2022 genannt. Preise unter dem Stand vor dem Ukraine-Krieg erschienen Marktteilnehmern dann aber doch übertrieben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,01 1.823,70 +1,0% +18,31 +1,0% Silber (Spot) 24,46 23,98 +2,0% +0,49 +2,1% Platin (Spot) 1.085,83 1.073,95 +1,1% +11,88 +1,7% Kupfer-Future 3,87 3,81 +1,5% +0,06 +1,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis legt am frühen Dienstag im asiatisch dominierten Handel zu. Händler machen dafür vor allem technische Faktoren verantwortlich.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

ROHSTOFFVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Deutschland soll nach dem Willen des Bundeswirtschaftsministeriums unabhängiger von Rohstoffimporten werden. Deutschland und Europa seien "bereits jetzt sehr stark von einzelnen Ländern abhängig", heißt es in einem Eckpunktepapier des Ministeriums laut SZ. Vor allem China, aber auch Russland und Südafrika besäßen bei einzelnen Rohstoffen eine beherrschende Stellung. "Bei dem weiter steigenden Bedarf an mineralischen Rohstoffen wird sich diese Abhängigkeit ggf. noch verstärken", warnt das Papier.

ENERGIEVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Angesichts der Energieknappheit fordert die Union, das deutsche Stromsystem einem weiteren Stresstest zu unterziehen und eine weitere Laufzeitverlängerung der verbliebenen Atomkraftwerke bis 2024 vorzubereiten. "So wie die Regierung einen Stresstest für diesen Winter gemacht hat, muss sie auch einen für den nächsten Winter machen", sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei müsse eingehend untersucht werden, wie die Stromversorgung jederzeit sichergestellt werden kann.

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Dezember auf 49,0 (November: 49,4) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

TESLA

hat 2022 weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ursprünglich angepeilt. Der US-Elektroautohersteller lieferte im vergangenen Jahr rund 1,31 Millionen Fahrzeuge aus, was einem Anstieg von etwa 40 Prozent gegenüber 2021 entsprach. Das Unternehmen hatte mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern müssen, um das ursprüngliche Ziel einer Steigerung um 50 Prozent oder mehr zu erreichen.

