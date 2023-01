In der Schweiz bleiben die Firmenneugründungen auf hohem Niveau. Ähnlich wie im Vorjahr wurde 2022 die Marke von 50'000 Neugründungen überschritten.Zürich - In der Schweiz bleiben die Firmenneugründungen auf hohem Niveau. Ähnlich wie im Vorjahr wurde 2022 die Marke von 50'000 Neugründungen überschritten. Mit insgesamt 50'015 Neueinträgen ins Handelsregister sei der Vorjahreswert (50'545) fast wieder erreicht worden, teilte der Anbieter von Informationsportalen help.ch anhand der Auswertung der Handelsregisterzahlen am Dienstag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...