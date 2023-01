The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.01.2023ISIN NameDE000LB0XYX7 LBBW DAI BOANL SZ P14/23DE000LB0XYY5 LBBW HNR1 BOA SZ P 14/23DE000LB0XYW9 LBBW BAS BOA SZ P 14/23DE000LB0XZE4 LBBW EOAN BOA SZ P 14/23DE000LB0XZF1 LBBW GECC BOA SZ P 14/23US24422EUA53 DEERE -JOHN- CAP. 2023 GUS219868BZ88 CORP. ANDINA FOM. 17/23DE000LB0XZH7 LBBW SIE BOA SZ P 14/23DE000LB0XZG9 LBBW MUV2 BOA SZ P 14/23XS1591416679 K+S AG ANL.17/23DE000DK0VTE0 DEKA DL FESTZINS 20/23DE000DK0VTF7 DEKA AD FESTZINS 20/23DE000LB0XYV1 LBBW AXA BOA SZ P 14/23US8785202040 VANTIVA ADR NEW EO 3,75