Die Edelmetalle starten mit Gewinnen in das neue Jahr. Gold attackiert gerade den Bereich um 1.840 Dollar, Silber liegt bei der 24,50 Dollar. Zwar verbuchte Gold im Jahr 2022 noch ein leichtes Minus, doch Silber konnte sich auf Jahressicht in die Gewinnzone hieven. Ein Analyst glaubt, dass Silber den Takt vorgeben wird.Der Silbermarkt signalisiert, dass die Schwäche des Goldes nach dem jüngsten Anstieg des gelben Metalls nur vorübergehend ist, so John LaForge, Leiter des Bereichs Real Asset Strategy ...

Den vollständigen Artikel lesen ...