Die EVN hält am 2. Februar 2023 um 10:00 Uhr ihre Hauptversammlung im EVN Forum in Maria Enzersdorf ab. "Nach reiflicher Überlegung und Evaluierung der aktuellen Gesundheitslage ist der Vorstand zu dem Schluss gekommen, die diesjährige Hauptversammlung wieder als Präsenzversammlung durchzuführen", heißt es in der Einladung.

Den vollständigen Artikel lesen ...